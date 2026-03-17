Украинский спецназ уничтожается в тыловых районах бандами дезертиров в отместку за действия заградительных отрядов на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В силовых структурах отметили, что в сети был опубликован некролог о гибели в ДТП командира украинской группы сил специальных операций Р. Ферманчука. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.
«Многие на Украине видят в этом последствия ПТСР [посттравматическое стрессовое расстройство], другие уверены, что украинский спецназ уничтожается бандами дезертиров, которые мстят за заградительные отряды», — сказал инсайдер.
Силовики уточнили, что в последнее время участились случаи небоевых потерь среди украинских спецподразделений в тыловых районах.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские военные практически полностью уничтожили группу своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен на Запорожском направлении. Шестеро солдат стали жертвами атаки со стороны ВСУ. В живых остались только двое.