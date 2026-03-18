Почти 220 летевших на Москву беспилотников сбили 14−17 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны на подлете к Москве сбила 219 украинских беспилотников, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Атака продолжалась почти четверо суток.

Источник: РИА "Новости"

С полудня до полуночи субботы, 14 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. Согласно сообщениям мэра, опубликованным 15 марта, системой ПВО на подлете к Москве были сбиты еще 54 БПЛА. Также 62 беспилотника ликвидированы в течение дня 16 марта и 38 БПЛА — в ночные и утренние часы 17 марта.

Кроме того, утром 16 марта Собянин заявлял, что «за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА». Согласно подсчетам ТАСС, атака украинских беспилотников на Московский регион, которую отразили силы ПВО Минобороны 14—17 марта, стала самой крупной минимум за год.

