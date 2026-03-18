Марочко: ВС РФ контролируют большую часть Ильиновки в пригороде Константиновки

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие контролируют большую часть населенного пункта Ильиновка — пригорода Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо населенного пункта Ильиновка, который находится в пригороде Константиновки: по последней информации, которая мне поступала, большая часть населенного пункта уже за российскими войсками», — сказал Марочко.

16 марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что ВС РФ развивают наступление в Ильиновке.

