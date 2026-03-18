Один человек погиб в результате удара ВСУ по многоквартирным домам в Краснодаре

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре», — написал Вениамин Кондратьев.
Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получили три жилых здания. В одной из многоэтажек в квартире возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать, однако жильца спасти не удалось. Еще один беспилотник врезался в стену здания и упал без последующего возгорания. В третьем доме обломки БПЛА были обнаружены на балконе одной из квартир.
Вениамин Кондратьев поручил главе города Евгению Наумову незамедлительно оказать всю необходимую помощь пострадавшим жильцам.
На месте работают оперативные и экстренные службы.