Один человек погиб в результате удара ВСУ по многоквартирным домам в Краснодаре

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Краснодар погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: Коммерсантъ

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре», — написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получили три жилых здания. В одной из многоэтажек в квартире возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать, однако жильца спасти не удалось. Еще один беспилотник врезался в стену здания и упал без последующего возгорания. В третьем доме обломки БПЛА были обнаружены на балконе одной из квартир.

Вениамин Кондратьев поручил главе города Евгению Наумову незамедлительно оказать всю необходимую помощь пострадавшим жильцам.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

