Стало известно, куда направился авианосец «Джеральд Форд» после пожара

Агентство Reuters написало, что авианосец «Джеральд Форд», на котором произошёл пожар, прибудет на базу военно-морских сил США на Крите.

Источник: Аргументы и факты

Американский авианосец «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford) после пожара на борту должен прибыть на базу военно-морских сил США на острове Крит, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию своих источников.

Объект находится в бухте Суда. Собеседник отметил, что корабль будет находиться там временно. Причины захода корабля в порт не уточняются. Кроме того, неизвестно, как долго он пробудет на базе.

Напомним, 12 марта Пятый флот США сообщил, что на авианосце «Джеральд Форд» произошёл пожар. В этот момент корабль находился в Красном море и участвовал в операции против Ирана. В результате возгорания пострадали как минимум два человека.

Пожар на борту продолжался более 30 часов. Он вспыхнул в вентиляционном отверстии сушильной машины в прачечной и быстро распространился. Позже представитель Центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военнослужащие якобы сами подожгли авианосец, чтобы не участвовать в боевых действиях против Исламской Республики.

Издание Kathimerini написало, что в результате пожара на корабле около 600 моряков остались без кроватей. По информации журналистов, из-за этого сейчас они вынуждены спать на столах и полу. Кроме того, экипаж временно лишился возможности стирать форму.

