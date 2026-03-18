Стало известно, куда направился авианосец «Джеральд Форд» после пожара

Пожар на борту продолжался более 30 часов. Он вспыхнул в вентиляционном отверстии сушильной машины в прачечной и быстро распространился. Позже представитель Центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военнослужащие якобы сами подожгли авианосец, чтобы не участвовать в боевых действиях против Исламской Республики.