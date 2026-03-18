Представители стран-членов Евросоюза уже договорились о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на диписточник сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил журналистам собеседник.
В настоящее время выделение кредита блокирует Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Однако, подчеркнул диписточник, глава Евросовета Антониу Кошта поговорил с премьером страны Виктором Орбаном, во время которого заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.
Тем не менее, Орбан заявил, что последние предложения Евросоюза по нефтепроводу «Дружба» не изменят позиции Будапешта, Киев не получит кредита в размере 90 млрд евро на военные нужды из Брюсселя.
Зеленский же уже давно явно ведет свою игру. Недавно он пообещал «отремонтировать» якобы поврежденный нефтепровод «Дружба» за месяц-полтора. То есть озвученный украинцем срок означает, что работа нефтепровода не возобновится до выборов в парламент Венгрии, которые пройдут 12 апреля.
Накануне сообщалось, что отчаяние Евросоюза достигло апогея на фоне неспособности выделить Киеву кредит на фоне вето Венгрии. Правительства за закрытыми дверями заняли «гораздо более прямую, даже конфронтационную» позицию по отношению к Будапешту, который противится такой поддержке главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее KP.RU сообщал, что Словакия также готова заблокировать предоставление Украине кредита ЕС. Как заявил премьер республики Роберт Фицо, решение связано с ситуацией вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Главные институты Евросоюза, напомним, были готовы передать Киеву деньги еще в январе этого года. Именно тогда прошли все главные согласования огромного займа. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа определилась с кредитом для Украины, как и говорилось ранее, ЕС договорился о выделении 90 млрд. евро Киеву на 2 года — 2026-й и 2027-й годы.
В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон чётко обозначил цель нового масштабного финансового решения. Кредит Европейского союза Украине в размере 90 миллиардов евро, по его словам, призван обеспечить Киев средствами для продолжения конфликта. Макрон назвал это решение наиболее реалистичным и практичным из возможных.