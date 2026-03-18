«Противник оттянулся»: как десантники России заставили ВСУ отступить под Херсоном

Боевики ВСУ в Херсонской области отступили от береговой линии Днепра, отведя танки, после того как российские десантники уничтожили немецкий ЗРК IRIS-T и несколько РЛС «RADA». Об этом сообщил оператор дронов с позывным «Мореман».
«Изначально здесь было много техники, видели и танки… После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС “RADA”, противник оттянулся», — рассказал военный в интервью РИА Новости.
«Мореман» отметил, что после потери зенитного ракетного комплекса ВСУ начали более тщательно маскировать свою технику. Однако это не помешало российским силам продолжать «уничтожать фашистскую технику».
Ранее KP.RU сообщал, что группа прикрытия ЗРК «Тор-М1» уничтожила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade во время дежурства. Стрелок-зенитчик Антон Климов уточнил, что этот боеприпас является сложной целью и движется с высокой скоростью.