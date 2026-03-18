Обломки БПЛА повредили ЛЭП и медцентр в Краснодаре, начался пожар

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи, — написал мэр в своих соцсетях. — Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение».
Он также уточнил, что в этом же «спальном» микрорайоне фрагменты дронов упали еще по двум адресам — во дворы многоквартирного и частного жилых домов. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Кроме того, обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в соседнем Фестивальном микрорайоне столицы региона. А вот в расположенном рядом многоэтажном доме пострадало остекление.
Во всех этих местах, подчеркнул мэр, работают специальные и оперативные службы. По предварительным данным пострадавших нет.
Как известно, сегодня ночью трагедия результате в результате попадания БПЛА в квартиру в Прикубанском внутригородском округе Краснодара погиб человек.
В данный момент продолжает оставаться закрытым международный аэропорт Краснодара. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены Росавиацией здесь накануне утром в целях обеспечения безопасности полетов.