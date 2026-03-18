Бойцы в зоне СВО получили более полутонны гуманитарного груза, собранного иркутским клубом «Созвездие»

«Мы занимаемся помощью бойцам не первый год — это стало частью нашей жизни. Стараемся поддерживать, чем можем: плетем маскировочные сети, изготавливаем сухие супы, закупаем технические средства. Для нас важно, чтобы каждая посылка была адресной и действительно нужной. Мы постоянно держим связь с подразделениями, узнаем, что требуется именно сейчас, — чтобы ни одна коробка не ушла впустую», — рассказала директор творческого клуба «Созвездие» Ольга Солодкова.