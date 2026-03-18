Бойцы в зоне СВО получили более полутонны гуманитарного груза, собранного иркутским клубом «Созвездие»

Более 500 кг груза было собрано учреждениями культуры, ветеранскими организациями и неравнодушными жителями города в преддверии Дня защитника Отечества. Инициатором акции выступил творческий клуб «Созвездие».
К сбору посылок присоединились Детская школа искусств № 10, гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых, ветераны ВСЖД, ТОС «Соседи», ветеранские организации «Березнячок», «Мудрость», «Радость», «Я — друг», сотрудники иркутского филиала Дорпрофжел на ВСЖД, а также жители областного центра.
В посылки вошли сладкие подарки, нательное белье, средства гигиены, сухпайки и другие необходимые бойцам вещи. Груз отправили по шести направлениям. Доставка заняла время, но в итоге все посылки дошли до адресатов в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В ответ с передовой пришли слова благодарности. Штурмовики второго батальона «Черные гусары» поблагодарили за подарки библиотеку имени семьи Полевых. Бойцы 17-го танкового полка передали благодарность Детской школе искусств № 10.
«Мы занимаемся помощью бойцам не первый год — это стало частью нашей жизни. Стараемся поддерживать, чем можем: плетем маскировочные сети, изготавливаем сухие супы, закупаем технические средства. Для нас важно, чтобы каждая посылка была адресной и действительно нужной. Мы постоянно держим связь с подразделениями, узнаем, что требуется именно сейчас, — чтобы ни одна коробка не ушла впустую», — рассказала директор творческого клуба «Созвездие» Ольга Солодкова.
«Иркутяне с самого начала специальной военной операции активно поддерживают земляков на передовой. В этой работе участвуют сотрудники администрации, муниципальных предприятий, общественные и волонтерские организации, тысячи неравнодушных горожан. Мы направили в зону боевых действий более 660 тонн гуманитарного груза. Как и в годы Великой Отечественной войны, наш город остается надежным тылом для защитников страны. Когда Родина в опасности — мы не можем оставаться в стороне», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.