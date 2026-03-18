Евросоюз будет вынужден на практике признать уступки территорий Украиной в пользу России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Iltalehti.
«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) все может быть иначе», — рассуждал глава государства на публичном мероприятии.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не готова идти на уступки по территориальному вопросу. Он заявил, что Украина якобы «не имеет права отдавать свои территории ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву».
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Украина может использовать «территориальные уступки», чтобы устроить резню. Российский дипломат категорично заявил, что никаких территориальных уступок со стороны России не будет, как того требует Запад.