Власти Краснодара из-за БПЛА рекомендовали не отправлять детей на занятия

Прежде всего, он напомнил, что в данный момент в Краснодарском крае и Краснодаре по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.
При этом все социальные учреждения города (в том числе детские сады и школы) работают по графику и готовы принимать детей, а «алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА» доведены до сотрудников и руководителей.
«Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — написал Наумов в своих соцсетях.
Как уже сообщалось, в ночь со вторника на среду в результате попадания дрона в квартиру в Краснодаре погиб человек.
Кроме того, различные повреждения получили медицинский центр, линия электропередач и несколько многоквартирных жилых домов в нескольких районах города.