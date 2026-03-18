Три беспилотника сбили над Ленобластью

Ранним утром 18 марта в небе над Ленинградской области ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил губернатор субъекта Александр Дрозденко.

Источник: Коммерсантъ

В своем Telegram-канале в 2:23 он предупредил об опасности прилета беспилотников. Спустя два часа стало известно, что силы ПВО сбили три дрона. Жертв и повреждений нет.

Накануне над Ленобластью сбили 15 БПЛА. Из-за этого в регионе и Петербурге был ограничен доступ в мобильный интернет.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
Читать дальше