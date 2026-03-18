Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над территорией Республики Адыгея, три БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Ставропольского края», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.