Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду, из них 23 — над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Республики Адыгея, три — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Воронежской области, два — над территорией Астраханской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Ставропольского края», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что при ударе дронов ВСУ в Краснодаре погиб мирный житель, повреждены жилые дома и инфраструктура.

