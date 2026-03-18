Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратила боеспособность из-за огневого поражения в районе Храповщины Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Как сообщают силовики, родственники погибших украинских разведчиков указывают на невозможность эвакуировать тела погибших военных ВСУ, а о ликвидации стало известно от единственного выжившего.
В силовых структурах отметили, что рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ была укомплектована идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала спецоперации.
На прошлой неделе военные российской армии поразили места запуска дронов ВСУ у Перемоги Сумской области. Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников «Герань» ударили по местам запуска и хранения украинских дронов.