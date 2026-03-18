Обломки БПЛА повредили автомобили на парковке отеля возле мэрии Краснодара

Так, в Центральном округе фрагменты дронов повредили стену и остекление окон частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей. Как выяснилось, речь идет о гостинице Marriott, которая находится рядом с администрацией столицы Кубани.
В Прикубанском округе обломки беспилотника упали на кровлю многоквартирного дома. В нем разрушен балкон и повреждена одна из квартир. А около 10 автомобилей возле этого дома посекло осколками.
По предварительной информации властей муниципалитета, пострадавших нет. В данный момент здесь работают специальные и экстренные службы.
Напомним, в ночь со вторника на среду в результате попадания беспилотника в квартиру в Краснодаре погиб человек.
Кроме того, различные повреждения получили медицинский центр (он загорелся), линия электропередач и несколько многоквартирных жилых домов в других районах города.