Киев теряет кое-что важное из-за войны в Иране: Зеленский поделился недобрыми предчувствиями

Зеленский поделился недобрыми предчувствиями из-за войны США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке негативно сказывается на положении Киева. В интервью BBC он заявил о недобрых предчувствиях относительно будущего Украины на фоне иранского кризиса.

По словам украинского лидера, внимание США сместилось с Киева на Тегеран, что уже привело к срыву дипломатических контактов.

«Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — посетовал Зеленский.

Ранее президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви также выразил опасения, что Белый дом может полностью сосредоточиться на Иране и забыть об Украине. Такой исход, по его словам, серьезно беспокоит европейцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

