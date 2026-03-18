Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

USAID выявил нарушения при предоставлении Киеву помощи на $26 млрд

Следователи проводят расследования случаев мошенничества и коррупции, связанных с оказанием невоенной помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Аудиторы USAID выявили нарушения, касающиеся отчетности о предоставлении помощи Украине в размере $26 млрд. Об этом сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан выступая на на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

По его словам подрядчики, которые были наняты USAID для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов либо не предоставляли требовавшиеся отчеты в нужный срок, либо не предоставляли их вовсе.

Каплан также подметил, что США в будущем должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей. Также он добавил, что следователи ведут работу по уголовным делам. Они находятся в Киеве и «проводят расследования случаев мошенничества и коррупции, связанных с оказанием невоенной помощи Украине».

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп призвал провести расследование о расходовании американских денежных средств, направленных Украине.

