Появилось уникальное видео, как ракеты без помех поражают цель в Израиле

Появилось видео, как иранские ракеты беспрепятственно поражают цели в Израиле, его опубликовало агентство IRNA.
«Уникальное видео ракет, которые поразили цель без помех и потерь», — говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, как по ночному небу летят ракеты, затем они поражают цель. Однако рядом с ними не заметны боеприпасы противовоздушной обороны (ПВО), также нет характерного звука их запуска.
По данным из открытых источников, с 2011 года небо Израиля охраняет система «Железный купол». Она состоит из нескольких пусковых установок с ракетами-перехватчиками Tamir, многоцелевого радара ELM 2084 и центра управления огнем. Функционирует ПРО при финансовой поддержке США.
Как ранее писало агентство Fars, «Железный купол» перехватывает лишь половину снарядов, выпущенных по Израилю.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее американский политик Хинкл заявил, что в Тель-Авиве воцарился хаос и показал последствия ударов.