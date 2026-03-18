Суд лишил выплат мать и жену погибшего бойца СВО, признав деда его воспитателем

На Урале суд лишил прав на выплаты мать и супругу погибшего участника СВО, признав деда фактическим воспитателем.

Дело слушалось в Синарском районном суде Каменска-Уральского.

Осенью прошлого года парень погиб, исполняя военный долг. После трагического известия его мать и жена стали главными претендентами на получение выплат (страховые, единовременные пособия, ежемесячные компенсации), льгот и мер социальной поддержки, положенных членам семьи военнослужащего.

Только вот ситуация в семье была нестандартной: мать парня его воспитанием фактически не занималась. А супруга у мужчины появилась лишь за неделю до подписания контракта. И зная эти подробности, дедушка погибшего, который растил его, пошел в суд.

«Изучив материалы дела, включая переписку из мессенджеров, показания многочисленных свидетелей, а также иные документы, суд пришел к выводам, подтверждающим доводы истца. И удовлетворил требования истца в полном объеме», — уточнили в пресс-службе судов Свердловской области.

Вынося решение, суд указал: государственная поддержка в случае гибели участника военной операции должна оказываться тем, кто действительно был ему близок, разделял тяготы его жизни, и кого постигла невосполнимая утрата.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в облсуде в течение месяца.