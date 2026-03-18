В Лабинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание полностью ликвидировали утром 18 марта. Всего в тушении пожара задействовали более 140 человек и около 50 единиц техники.
Напомним, возгорание на нефтебазе в Лабинске произошло в ночь на 16 марта при атаке БПЛА. Днем возгорание удалось локализовать. Позже численность пожарных расчетов на месте происшествия удвоили.
