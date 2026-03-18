Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лабинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Возгорание на нефтебазе в Лабинске полностью ликвидировали утром 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Лабинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание полностью ликвидировали утром 18 марта. Всего в тушении пожара задействовали более 140 человек и около 50 единиц техники.

Напомним, возгорание на нефтебазе в Лабинске произошло в ночь на 16 марта при атаке БПЛА. Днем возгорание удалось локализовать. Позже численность пожарных расчетов на месте происшествия удвоили.

