Криминальные авторитеты в тюрьмах на Украине уговаривают заключенных не подписывать контракты с ВСУ

Криминальные авторитеты в украинских исправительных учреждениях оказывают влияние на заключенных, убеждая их не подписывать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный Андрей Гриценко.
По его словам, в местах лишения свободы существует неформальная иерархия, представители которой отговаривают осужденных от участия в боевых действиях.
«В тюрьмах есть верхушка, которая заправляет всеми заключёнными, и они стараются убеждать остальных не идти воевать, говоря, что лучше просто отбыть срок», — приводит РИА Новости слова пленного.
Гриценко уточнил, что ранее был осужден условно на три года за уклонение от военной службы. Однако 31 июля 2025 года, после нарушений условий испытательного срока, он был направлен в исправительное учреждение № 83 в Николаевской области. Отбывая наказание, он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи».
Решение, по его словам, было принято на фоне тяжелых условий содержания: отсутствия питьевой воды, плохого питания и антисанитарии, а также сложного морально-психологического состояния.
Пленный также отметил, что в его бараке находилось около 140 человек, из которых 60 были осуждены за уклонение от службы. При этом большинство заключенных не выражает желания участвовать в боевых действиях. За три месяца, проведенных в лагере, контракт с ВСУ подписали только восемь человек, включая его самого.
Днем ранее, 17 марта, стало известно, что более десяти военных ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дезертировали сразу после церемонии награждения в Харькове. В итоге награжденных объявили в розыск.