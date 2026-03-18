В Адыгее во время атаки беспилотников ранения получили двое детей

В ночь на 18 марта в Адыгее отбивали воздушную атаку. Беспилотники уничтожали в Тахтамукайском районе республики. В результате падения обломков беспилотников ранения получили две девочки.
Пострадавших госпитализировали в Энемскую ЦРБ. После осмотра одну девочку отпустили домой, вторую оставили под наблюдением врачей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заверил, что жизни детей ничего не угрожает. Утром в больнице побывал глава района Аскер Савв.
Всего в Энеме обломки сбитых беспилотников повредили восемь частных домов и три автомобиля.
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Майкопу. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, добавил Мурат Кумпилов.
В Минобороны РФ сообщили, что в Адыгее ночью уничтожили четыре БПЛА.
