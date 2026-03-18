Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее во время атаки беспилотников ранения получили двое детей

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Источник: Югополис

В ночь на 18 марта в Адыгее отбивали воздушную атаку. Беспилотники уничтожали в Тахтамукайском районе республики. В результате падения обломков беспилотников ранения получили две девочки.

Пострадавших госпитализировали в Энемскую ЦРБ. После осмотра одну девочку отпустили домой, вторую оставили под наблюдением врачей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заверил, что жизни детей ничего не угрожает. Утром в больнице побывал глава района Аскер Савв.

Всего в Энеме обломки сбитых беспилотников повредили восемь частных домов и три автомобиля.

Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Майкопу. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, добавил Мурат Кумпилов.

В Минобороны РФ сообщили, что в Адыгее ночью уничтожили четыре БПЛА.

Ранее «Югополис» писал о массированной атаке на Краснодарский край. Наибольшие повреждения понесла краевая столица. Сбитые беспилотники повредили несколько многоквартирных и частных домов, десятки автомобилей в разных районах города. Погиб один человек.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
