Власти Краснодара фиксируют новые адреса с повреждениями после атаки БПЛА

Городские службы продолжают обследование зданий, пострадавших при отражении атаки беспилотников. Проводится поквартирный обход, оценивается ущерб и степень разрушений, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты муниципальной Службы спасения демонтировали опасные конструкции, оградили небезопасные зоны и продолжают работу на местах. Зафиксированы новые повреждения: в многоквартирном доме Прикубанского округа выбито окно одной квартиры. Жильцы не пострадали, возгорания не зафиксировано, рядом с домом обнаружены обломки дронов.

Евгений Наумов призвал жителей не прикасаться к фрагментам беспилотников и сообщать о находках по номеру 112.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше