В Анапе обломки украинских беспилотников упали на два жилых дома

Сообщается, что обломки украинских дронов упали на территории частных домовладений в селе Варваровка и хуторе Песчаном.
При этом в доме в Варваровке оказалась повреждена кровля строения, в Песчаном — окно дома.
Разрушений, возгораний и пострадавших нет.
В настоящий момент в этих населенных пунктах работают экстренные и специальные службы.
Практически всю прошедшую ночь на территории Анапского района действовало предупреждение о ракетной опасности, а в самом городе-курорте включали сирену оповещения об угрозе атаки БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше