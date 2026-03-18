Жителей Киришского района предупредили об упавших ночью обломках дронов

Обломки украинских дронов и ракет ПВО могли упасть в Киришском районе. Об этом местных жителей предупредили в районной администрации. Напомним, воздушная тревога в Ленобласти объявлялась в ночь на 18 марта.
— При обнаружении подозрительных предметов нельзя к ним прикасаться. Нужно немедленно звонить по телефону 02 или 112, — объяснили в пресс-службе администрации.
Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Тревогу объявили в 2:23, отбой дали в 4:45. По словам губернатора Александра Дрозденко, обошлось без жертв и разрушений.
Аэропорт Пулково работал в штатном режиме, но в ряде районов временно ограничивали использование воздушного пространства. Из-за этого возникли сложности с рейсами в Калининград. Также были проблемы с мобильным интернетом. Сейчас ограничения сняты.