ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Славянск, Новоселовка, Белокузьминовка, Краматорск и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств», — говорится в сводке.