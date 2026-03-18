Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне СВО. Видео

Истребители ВКС обеспечили безопасность армейской авиации при нанесении ударов по позициям ВСУ. Авиация продолжает круглосуточное патрулирование в зоне проведения СВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил задачи по прикрытию вертолетов армейской авиации в ходе их боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны.

Боевое дежурство проводилось в интересах «Южной» группировки войск. Основной целью экипажа истребителя было обеспечение безопасности вертолетов, наносивших удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ.

В Минобороны отметили, что летчики ВКС совершают боевые вылеты круглосуточно, вне зависимости от метеоусловий. Самолеты Су-35С оснащаются различными типами авиационного вооружения, что позволяет экипажам эффективно выполнять задачи по обнаружению и уничтожению целей.