Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне СВО. Видео

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил задачи по прикрытию вертолетов армейской авиации в ходе их боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны.
Боевое дежурство проводилось в интересах «Южной» группировки войск. Основной целью экипажа истребителя было обеспечение безопасности вертолетов, наносивших удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ.
В Минобороны отметили, что летчики ВКС совершают боевые вылеты круглосуточно, вне зависимости от метеоусловий. Самолеты Су-35С оснащаются различными типами авиационного вооружения, что позволяет экипажам эффективно выполнять задачи по обнаружению и уничтожению целей.