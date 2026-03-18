ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действия «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье, Лужки, Марьино и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкое, Петровское, Колодезное и Веселое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.