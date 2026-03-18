ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новофедоровка, Петровка, Новогригоровка, Кучеров Яр, Ленина, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Андроновка и Новопавловка Днепропетровской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275-ти военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции радиоэлектронной борьбы.