ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 275 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

«Противник потерял до 275-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отметили в Минобороны России.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Червоный Яр, Розовка, Копани, Новоселовка, Воздвижевка Запорожской области, Просяная, Мечетное и Гай Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.