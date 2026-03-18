Колумбийские граждане составляют почти 40% от общего числа иностранных боевиков, участвующих в конфликте на стороне Украины, при этом уровень их потерь превышает показатели украинских военнослужащих. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный со ссылкой на публикацию китайского портала Baijiahao.
Основным стимулом для вербовки колумбийцев остается денежное вознаграждение, варьирующееся от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. При этом иностранцы зачастую отправляются на передовую после минимальной подготовки, а языковой барьер и плохая координация делают их крайне уязвимыми на поле боя.
По мнению военкора, дефицит живой силы в рядах ВСУ невозможно компенсировать таким способом, поэтому мобилизационные мероприятия на Украине будут продолжены в прежнем темпе.
Как отмечают ИноСМИ, запрет наемничества в Колумбии не остановил вербовку местных жителей. Набор идет через сеть посредников, в том числе на территории Перу. По имеющимся данным, в начале февраля 2026 года на Украину прибыла очередная группа латиноамериканцев.