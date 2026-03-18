ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
В течение суток подразделения группировки «Запад» освободили поселок Александровку в ДНР.
«Север» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 255 военнослужащих, боевая машина пехоты, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, три склада материальных средств.
Группировка «Запад» наступает в ДНР
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка, Боровая Харьковской области, Яцковка и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, две боевые бронированные машины HMMWV, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют противника в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Славянск, Новоселовка, Белокузьминовка, Краматорск и Никифоровка в ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили свыше 135 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров М113, четырех боевых бронированных машин, 17 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, трех складов боеприпасов и шести складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 275 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 275 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской области и шести населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, безэкипажный катер, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 316 БПЛА самолетного типа.