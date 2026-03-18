Саперы внутренних войск разминировали 520 дронов в Гомельской области за год

«Наши саперы, обезвреживая взрывоопасные предметы, проявляют мужество и героизм. Саперные подразделения за прошлый год мы хорошо дооснастили. И у них есть все самое основное и передовое для того, чтобы выполнять самые сложные задачи по разминированию. Их достаточно много, особенно в Гомельской области. За прошлый год разминировано порядка 520 дронов», — сказал замминистра.