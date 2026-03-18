Саперы внутренних войск разминировали 520 дронов в Гомельской области за год

Он отметил, что саперно-пиротехнические группы работают в тесном взаимодействии с подразделениями специального назначения. По словам Карпенкова, всего за год саперы обезвредили 27 тысяч взрывоопасных предметов и осуществили 6700 практических выездов.
«Наши саперы, обезвреживая взрывоопасные предметы, проявляют мужество и героизм. Саперные подразделения за прошлый год мы хорошо дооснастили. И у них есть все самое основное и передовое для того, чтобы выполнять самые сложные задачи по разминированию. Их достаточно много, особенно в Гомельской области. За прошлый год разминировано порядка 520 дронов», — сказал замминистра.
Карпенков добавил, что за прошлый год 12 человек награждены боевыми орденами и медалями.
Также он добавил, что белорусские саперы оказали большую помощь во время уборочной кампании, осмотрев в июле-сентябре 23 тысячи гектаров уборочных земель.
«Только после осмотра нашими саперами выходили комбайны и выполняли работы по уборке урожая», — заключил Карпенков.