Саперы внутренних войск разминировали 520 дронов в Гомельской области за год

МИНСК, 18 мар — Sputnik. У саперов внутренних войск достаточно много задач по разминированию, особенно в Гомельской области — за прошлый год там было разминировано порядка 520 дронов, заявил заместитель министра внутренних дел республики — командующий Внутренними войсками Николай Карпенков.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что саперно-пиротехнические группы работают в тесном взаимодействии с подразделениями специального назначения. По словам Карпенкова, всего за год саперы обезвредили 27 тысяч взрывоопасных предметов и осуществили 6700 практических выездов.

«Наши саперы, обезвреживая взрывоопасные предметы, проявляют мужество и героизм. Саперные подразделения за прошлый год мы хорошо дооснастили. И у них есть все самое основное и передовое для того, чтобы выполнять самые сложные задачи по разминированию. Их достаточно много, особенно в Гомельской области. За прошлый год разминировано порядка 520 дронов», — сказал замминистра.

Карпенков добавил, что за прошлый год 12 человек награждены боевыми орденами и медалями.

Также он добавил, что белорусские саперы оказали большую помощь во время уборочной кампании, осмотрев в июле-сентябре 23 тысячи гектаров уборочных земель.

«Только после осмотра нашими саперами выходили комбайны и выполняли работы по уборке урожая», — заключил Карпенков.