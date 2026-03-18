ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито две воздушных цели в районе Северной стороны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.
Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 — над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.