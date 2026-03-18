ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито две воздушных цели в районе Северной стороны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.

Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 — над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше