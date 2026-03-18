Эксперт рассказал, откуда украинские дроны атакуют Кубань и Адыгею

В ночь на 17 и 18 марта, как и в предыдущие дни, Краснодарский край подвергся атаке беспилотников, за которой, по оценке специалистов, стоят украинские силы. При этом запуск аппаратов, как утверждает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, мог осуществляться с территории Одесской области, откуда, по его мнению, весь регион находится в зоне досягаемости подобных ударов.
Системы противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили налёты, уничтожив около тридцати целей, однако обломки были зафиксированы в шестнадцати точках в Славянске-на-Кубани, где они упали как в городской черте, так и на территории садового товарищества, травмировав человека и повредив здания.
Как сообщал «Югополис», ночью 18 марта над Краснодарским краем сбили 42 беспилотника, еще 13 дронов уничтожили над Черным морем и 6 — над Азовским. Утром этого дня над Кубанью сбили еще 13 БПЛА и 10 — над обоими морями.
В Краснодаре в результате налета погибла молодая девушка, обломки дронов упали в нескольких районах города, повредив жилые дома, медцентр, линию электропередачи, автомобили. В Адыгее во время атаки были ранены двое детей.
Одновременно меняется и сама логика ударов — они приобретают комбинированный характер, когда воздействие на прибрежные территории и инфраструктуру осуществляется сразу по нескольким направлениям, включая как воздушные, так и морские компоненты, что усложняет задачу защиты и требует постоянной адаптации оборонительных мер, пояснил Максим Кондратьев, слова которого приводит издание «АиФ».