Погибшей в результате атаки БПЛА ВСУ на Краснодар оказалась девушка 25 лет

Погибшей в результате атаки БПЛА ВСУ на Краснодар оказалась девушка. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта обломки одного из беспилотников повредили квартиру в краевом центре. Сообщалось, что погиб один человек. Позже стало известно, что обнаружено женское тело. Личность погибшей устанавливается.
Предварительно, погибшей могла оказаться 25-летняя девушка.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше