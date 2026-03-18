Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре обломки БПЛА обнаружили по 20 адресам

В Краснодаре обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам в Прикубанском, Западном и Центральном округах после атаки ВСУ этой ночью. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

В результате атаки БПЛА в Краснодаре повреждены пять многоквартирных, один малоэтажный и один частный жилой дом. В основном пострадали кровли, стекла, фасады, а также здания с коммерческими организациями — медицинский центр и ресторан. Обломки беспилотных летательных аппаратов нашли во дворах, на улицах и на паркинге.

В одной из квартир многоэтажного дома Прикубанского округа в результате падения беспилотника и пожара погибла девушка 2000 года рождения. В остальных случаях погибших и пострадавших нет.

По всем адресам, где есть повреждения, в течение дня работают специалисты оперативных и специальных служб, а также муниципальные комиссии по оценке ущерба.

«В случае обнаружения фрагментов БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру “112”. Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включенными мобильным устройствами вблизи них, снимать на видео и фото работу ПВО, места падения беспилотников и их фрагментов», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
