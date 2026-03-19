В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты три воздушные цели

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, над морем сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», — написал губернатор.
Как уточнил Развожаев, согласно информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты города не пострадали. Губернатор призвал жителей покинуть открытые пространства.
Ранее KP.RU сообщал, что российские системы ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, из них 13 дронов были уничтожены над Краснодарским краем.
Три беспилотника сбили над Ставропольем, два — над Крымом. Еще семь дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря, а три — над Черным морем.