Марочко: контроль над Александровкой позволит ВС РФ наступать на Святогорск

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Освобождение Александровки позволяет военным РФ наступать на Святогорск в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Освобождение Александровки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения наших войск на других участках, в том числе и в наступлении на Святогорск», — сказал он.

Марочко добавил, что российские военнослужащие также развивают успех у Коровьего Яра. «Коровий Яр также является важным стратегическим населенным пунктом, находящимся на возвышенностях. Часть этих возвышенностей находится под украинскими боевиками, поэтому мы можем пойти в обход укрепленных позиций и вытеснить противника из данного района», — уточнил военный эксперт.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что, освободив Александровку, армия РФ сможет продвигаться на северо-запад и юго-запад от населенного пункта вдоль границы РФ.

Об освобождении Александровки в ДНР бойцами «Запада» в Минобороны РФ сообщили 18 марта.