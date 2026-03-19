Над Севастополем силы ПВО сбили 14 БПЛА, загорелся дом

Силы ПВО и Черноморский флот уничтожили 14 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание частного дома. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как уточнил Развожаев, в районе Стрелецкой бухты из-за упавших обломков сбитых дронов загорелась трава. Вблизи парка Победы фрагменты БПЛА повредили крышу здания апартаментов — там загорелся небольшой участок кровли. А в районе Фиолента падение обломков дронов спровоцировало пожар в частном доме.
Этой же ночью ранее Развожаев информировал, что в Севастополе отражены атаки ВСУ, были сбиты три воздушные цели.