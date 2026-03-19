ВСУ ведут атаку дронами на промзону Невинномысска, есть сбития

На территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные отражают атаку дронов ВСУ на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале.

«Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников», — написал губернатор.

Владимиров добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории края. Он призвал жителей сохранять бдительность.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО в течение семи часов уничтожили 35 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где были сбиты 25 дронов.

По данным «КП-Ставрополь», в регионе был сбит один украинский дрон. Беспилотная опасность сохранялась более 20 часов в Ставропольском крае. В период угрозы атаки БПЛА рекомендуется укрыться в помещении без окон и с прочными несущими стенами.

