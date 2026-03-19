Беспилотник ВСУ повредил два дома и автомобили в Краснодаре

Обломки дрона ВСУ упали во дворе многоэтажного жилого комплекса в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
«Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа Краснодара. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что повреждены стекла в квартирах двух домов и припаркованные автомобили. На месте происшествия работают специальные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошел пожар в одном из многоквартирных домов. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погиб один человек.
