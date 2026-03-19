Беспилотник ВСУ повредил два дома и автомобили в Краснодаре

В Прикубанском округе обломки дрона упали в дворе жилого комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Обломки дрона ВСУ упали во дворе многоэтажного жилого комплекса в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа Краснодара. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что повреждены стекла в квартирах двух домов и припаркованные автомобили. На месте происшествия работают специальные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошел пожар в одном из многоквартирных домов. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погиб один человек.

Атака украинских дронов на Краснодар привела к повреждениям трех жилых домов. В одной из квартир возник пожар, который удалось быстро потушить.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше