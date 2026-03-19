Мужчина погиб и два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

ВСУ дронами атаковали Севастополь. В результате удара погиб мужчина — мирный житель, который находился в частном доме на территории СНТ. Об этом проинформировал губернатор региона Михаил Развожаев.
По уточнениям главы региона, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести.
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА. К сожалению, есть жертвы», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Около 2:16 по мск были сбиты 14 дронов. Всего над территорией Севастополя были ликвидированы 27 БПЛА.
Ранее Развожаев сообщал, что падение обломков сбитых беспилотников привело к нескольким возгораниям: в Стрелецкой бухте загорелась трава, у парка Победы — участок крыши апартаментов, в районе Фиолента — частный дом и прилегающая лесополоса.