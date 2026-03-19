WP: Пентагон просит выделить $200 млрд на продолжение операции против Ирана

Американские военные призвали Белый дом одобрить запрос в Конгресс США о выделении более 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Ираном, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточняют, что Пентагон намерен направить часть этой суммы на немедленное наращивание выпуска важнейших вооружений, запасы которых истощились за время операции на Ближнем Востоке. Вместе с тем, как отмечается в статье, остаётся неясным, какую именно сумму администрация США попросит согласовать Конгресс.
Ряд сотрудников Белого дома полагают, что получить 200 миллиардов долларов на указанные нужды невозможно. Авторы публикации отмечают, что запрос такого объёма финансирования «вызовет крупную политическую битву в Конгрессе».
Также в публикации приводятся данные о количестве средств, суммарно одобренных законодательным органом США на поддержку Украины к декабрю 2025 года. По информации журналистов, речь идёт о 188 миллиардах долларов.
Напомним, ранее газета Financial Times написала, что только за первые шесть дней конфликта с Ираном Пентагон израсходовал боеприпасов более чем на 11 миллиардов долларов. Подчёркивалось, что на восстановление запасов критически важных ракет могут понадобиться годы.