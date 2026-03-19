Reuters: танкер под флагом Барбадоса в Ормузском проливе дал задний ход

Нефтяной танкер, который шёл в Ормузском проливе под флагом Барбадоса, дал задний ход после реагирования иранских военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное формирование в составе Вооружённых сил Ирана).
Напомним, 12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен и дальше оставаться закрытым. Аятолла призвал использовать его блокировку в качестве политического рычага.
17 марта председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что ситуация в Ормузском проливе необратимо изменилась из-за действий США и Израиля. Он пояснил, что после вмешательства Вашингтона и Тель-Авива условия на этом участке стали небезопасными для судоходства.
Ранее бывший спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Ньютон Гингрич предложил создать альтернативу Ормузскому проливу путём дюжины мощных атомных взрывов на дружественной территории.