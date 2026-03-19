На передовой в Красноармейске произошло настоящее чудо. 23-летний боец с позывным «Цезарь» чудом выжил после удара FPV-дрона. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU, известной поэтессе Анне Долгаревой.
Стоит уточнить, что «Цезарь» вместе с другими бойцами служит с осени 2024 года, практически все это время они продвигались по Донбассу на запад.
Как стало известно, за все это время российские бойцы выдержали удары танковым огнем и тяжелым украинским коптером «Баба-Яга».
При этом «Цезарь» рассказал, что продолжит служить и после окончания спецоперации. Он намерен получить высшее военное образование.
«Я уже выбрал. В Сызрани есть летное училище, туда поступлю», — сказал он.
Как стало известно ранее, 21-летний российский боец Сергей Ярышев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе села Гришино, за что получил звезду Героя России.