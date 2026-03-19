Пленный из ВСУ: польские инструкторы вывозили солдат на обучение заграницу

БЕЛГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Польские наемники-инструкторы забирали солдат ВСУ на военное обучение в Польшу. За два месяца на сумском направлении на обучение в другую страну отправились около 80 украинских военных, сообщил ТАСС пленный, рядовой 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Владимир Бобко.
«Были иностранные наемники. Польские инструкторы приезжали, забирали определенное количество людей [из рядов ВСУ]. Возили людей поездом, автобусом в Польшу на подготовку, около 80 человек забрали», — рассказал он.
Пленный добавил, что украинских солдат обещали отвезти на обучение в Великобританию, но по итогу их привозили в Польшу. Об этом они рассказывали сослуживцам по телефону.
Бобко сдался в плен ВС РФ на сумском направлении в конце февраля.