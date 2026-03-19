Беспилотная опасность действовала на Кубани почти двое суток

Беспилотную опасность отменили на Кубани. Жители региона получили сообщения от РСЧС утром 19 марта.
Сигнал об угрозе падения БПЛА в Краснодарском крае действовал почти двое суток. Беспилотную опасность на Кубани объявляли утром 17 марта. За это время регион пережил массированную атаку украинских дронов.
Напомним, в Краснодаре при падении БПЛА погиб один человек. Обломки дронов обнаружили по 20 адресам. В четырех жилых домах повреждения получили 11 квартир. В ночь на 19 марта обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе.
В настоящее время региону ничего не угрожает.
