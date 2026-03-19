Пленные бойцы ВСУ дали показания о причастности комбата 104-й бригады теробороны Велиша Вельдара Шукурджиева к преступлениям в отношении гражданского населения в Сопыче Сумской области.
«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й обр ТерО Велиш Вельдар Шукурджиев оглы», — рассказал источник в силовых структурах РФ для РИА Новости.
По данным источника в силовых структурах, Шукурджиеву было «авансом» присвоено звание подполковника.
Источник также отметил, что ранее командир батальона был задействован в боевых операциях на востоке страны.
KP.RU ранее информировал, что командир 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ полковник Николай Дзяман был приговорен к двум пожизненным срокам за сбитые самолеты в России.